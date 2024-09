Secretário de esportes dá versão sobre não pintura dos gramados de campos municipais de São Carlos

Zuzão, uma das praças esportivas, não teria sido demarcada a tempo - Crédito: Divulgação

O adiamento de 12 jogos da segunda rodada da fase de classificação da 3ª Copa São Carlos, ocorrida domingo, 15, ainda está dando “pano para manga”. No total, 24 times deixaram de competir, sendo que cada agremiação reúne aproximadamente 18 jogadores, que não tiveram a oportunidade de realizar a prática esportiva.

O motivo do adiamento é que os gramados das praças esportivas que estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (SMEC) não teriam sido demarcadas e por este motivo, visando preservar a integridade física de atletas, comissões técnicas e equipes de arbitragem, a Liga Desportiva de São Carlos optou pelo adiamento.

Nesta segunda-feira, 16, o presidente da Liga, Aparecido Neuto de Oliveira se reuniu com o secretário de esportes Fernando Henrique da Silva Carvalho que teria dado sua versão dos fatos sobre a não demarcação dos gramados, jogando a responsabilidade para o fornecedor, que teria atrasado a entrega das matérias primas (tinta ou cal).

Em nota, publicada na integra, o presidente da LDSC informou sobre a reunião com o secretário de esportes:

“Nota oficial

Hoje, 16 de setembro, o presidente da Liga Desportiva de São Carlos, Aparecido Neuto de Oliveira, em reunião com o secretário municipal de esportes, esclareceu os acontecimentos que levaram ao cancelamento da rodada da última semana. A suspensão se deu em virtude da falta de demarcação nas praças esportivas, uma situação imprevista que lamentamos profundamente.

O secretário explicou que o problema ocorreu devido a um atraso na entrega da matéria-prima pelo fornecedor, que só foi recebida no período da tarde de sexta-feira, inviabilizando a realização da demarcação a tempo. Agradecemos a compreensão de todos e gostaríamos de informar que, com a matéria-prima agora disponível, as praças esportivas estarão prontas para a retomada da competição no próximo final de semana.

A Liga Desportiva de São Carlos agradece o apoio constante da secretaria, que tem sido uma parceira fundamental para o sucesso das competições. Reforçamos nosso compromisso com o esporte amador, que consideramos o maior patrimônio de nossa cidade.

Aparecido Neuto de Oliveira

Presidente da Liga Desportiva de São Carlos”

