Secretaria de Esportes decide por jogo extra para definir finalista do Campeonato Veterano

Em nova decisão da SMEC, Veterano terá partida extra e a Ponte encara Os Mais Ou Menos - Crédito: Divulgação

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 18, na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) ficou definido que será realizada uma partida extra para definir um dos finalistas do Campeonato Veterano. O vencedor disputa o título contra o Fortaleza.

A partir das 15h30 deste sábado, 21, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a Ponte Preta encara o Os Mais ou Menos. Caso termine empatado, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

Ponte Preta e Os Mais Ou Menos estavam envolvidos em uma polêmica que ameaçou a paralisação do campeonato. A direção da Ponte chegou a pedir a impugnação da competição, pois segundo o presidente Junior Cesar Cintra a organização do campeonato teria contrariado o artigo 6º do regulamento, que define como o time classificado aquele que possui o maior número de pontos acumulados em todas as fases anteriores, seguindo, se necessário, a ordem de critérios de desempenho prevista no regulamento.

No documento, a Ponte teria a melhor campanha e segundo Junior adquirido dentro de campo, deveria estar na final.

