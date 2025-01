São Paulo vence Guarani e Mirassol embala segunda vitória seguida

Jogadores comemoram o gol de Luciano: São Paulo superou o Guarani - Crédito: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Mais três partidas movimentaram a 3ª rodada da fase de grupos do Paulistão na noite desta quinta-feira, 23. Com o time titular em campo, o São Paulo desencantou e venceu o Guarani. O Mirassol, por sua vez, acabou com a invencibilidade do São Bernardo. Já o duelo entre Noroeste e Botafogo teve que ser suspenso por conta da forte chuva que caiu em Bauru.

No Morumbis, com Oscar, Lucas, Calleri e companhia em campo, o São Paulo recebeu e venceu o Guarani, por 1 a 0. Luciano, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Com o resultado, o time da capital foi aos quatro pontos no Grupo C. Já os campineiros, apesar da derrota, seguem na liderança do Grupo B, também com quatro.

O Mirassol, por sua vez, foi até o ABC Paulista e acabou com a invencibilidade do São Bernardo, ao vencer pelo placar de 2 a 1, no estádio Primeiro de Maio. Reinaldo foi o grande destaque do duelo, marcando seu primeiro gol com a camisa do novo clube e dando uma assistência. Com o resultado, foi aos seis pontos e está na segunda colocação do Grupo A. O rival segue em segundo do Grupo D com seis pontos.

Por fim, o duelo entre Noroeste e Botafogo acabou paralisado aos 41 minutos do primeiro tempo em virtude da forte chuva em Bauru. Em campo, no estádio Alfredo Castilho, as duas equipes estavam ficando no empate sem gols. A partida será retomada nesta sexta-feira, 24, às 15h. (com FPF)

