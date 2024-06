São Carlos vence e se aproxima da classificação para a 2ª fase da Liga Nacional

Equipe são-carlense comemora a vitória e uma possível vaga para a segunda fase da Liga Nacional - Crédito: Divulgação

Uma virada que mexeu com a emoção das atletas, comissão técnica e torcida que esteve presente na noite desta quinta-feira, 27, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos. Pela fase de classificação da Liga Nacional, o H7 Esportes venceu de virada Espírito Santo por 27 a 25 (12 a 14) e se aproximou da segunda fase.

A partida foi marcada muita disputa e tensão. Além de ser cheia de alternativas. O técnico Antonio Carlos Rodrigues não se conteve ao final do jogo e disse que o grupo está em crescimento individual e coletivo.

Em análise ele disse que a equipe começou bem, abriu vantagem de quatro gols no começo do primeiro tempo. “Mas a equipe caiu de produção e cedeu espaços para o time capixaba que foi mais eficiente e fez 14 a 12”, pontuou.

Na etapa final, Antonio Carlos disse que tentou orientar a equipe para que tivesse uma nova postura, mas a lesão da atleta Camila mexeu com os nervos e o sistema tático da equipe que viu Espírito Santo abrir 6 gols de vantagem.

“Quando percebi o descontrole geral do time, solicitei uma parada técnica e mudei a estratégia de jogo. Trabalhei basicamente com um ataque de sete jogadoras e pressionamos as adversárias que se perderam em quadra. Conseguimos a virada e abrimos dois gols”, disse. O H7 Esportes teve ainda em Sabrina Colares a MVC da partida com 9 gols.

Neste sábado, às 17h, também no Olaio, o time são-carlense “vira a chavinha” e encara Itatiba pela fase de classificação do Campeonato Paulista. Uma nova vitória deixa a equipe são-carlense próxima de uma vaga para a inédita semifinal da competição.

