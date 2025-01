São Carlos treina focado no Cruzeiro pela Copinha

Águia treina de olho na decisiva partida contra o Cruzeiro - Crédito: Lourival Izaque

De olho no jogo decisivo contra o Cruzeiro/MG, previsto para às 17h desta quarta-feira, 8, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o São Carlos realizou na manhã desta terça-feira, 7, um treino leve com toda a equipe, sob o comando do técnico João Batista.

A partida encerra a fase de classificação da Copa São Paulo de Futebol Júnior e estarão frente a frente, pela terceira rodada, os dois primeiros colocados do grupo 13, com 4 pontos.

Tanto o Cruzeiro (líder) como o São Carlos (vice-líder), possuem situação confortável, mas requer atenção. Dependendo do resultado da preliminar, entre Imperatriz e Real Brasília, ambos podem se classificar com um empate ou vitória do time maranhense.

Porém, se o Real Brasília vencer e por uma margem boa de gols, pode eliminar a Raposa ou Águia que irão jogar sabendo do resultado que cada um irá precisar para se classificar à segunda fase.

