São Carlos terá demonstração de basquete 3 x 3

Cristal Rocha, que já esteve entre as 10 melhores do mundo, estará em São Carlos - Crédito: Bruno Medino

A atleta brasileira Cristal Rocha, que figurou entre as 10 melhores do mundo no basquete 3 x 3 fará uma demonstração e vivência neste sábado, 11, a partir das 14h, com entrada grátis. O evento acontece no Sesc São Carlos.

O basquete 3x3 surgiu como esporte amador nas ruas dos Estados Unidos e o jogo foi incluído como uma maneira de atrair jovens no programa olímpico, também chamado de streetball ou bask3t. É uma variação do basquete tradicional, jogada por equipes de três atletas em meia quadra, com apenas uma cesta. Os arremessos nessa modalidade valem 1 ou 2 pontos.

Originado na década de 1980, o esporte conquistou popularidade em comunidades ao redor do mundo antes de ser oficialmente reconhecido pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) em 2007.

Com regras que tornam o jogo mais ágil, como o limite de 12 segundos para que o time em posse da bola finalize a jogada, o Basquete 3x3 se diferencia do basquete convencional. Suas raízes estão nas partidas amadoras realizadas em áreas urbanas, muitas vezes em quadras ao ar livre. Inicialmente, o esporte ganhou força em cidades como Nova York, Chicago e Los Angeles, e sua conexão com a cultura urbana transformou as partidas em eventos marcados por música — geralmente hip-hop —, arte e um visual street.

No cenário olímpico, o Basquete 3x3 estreou nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura, em 2010, com edições subsequentes em Nanjing (2014) e Buenos Aires (2018). O sucesso crescente da modalidade levou o Comitê Olímpico Internacional (COI) a incluí-la no programa oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, destacando sua atmosfera urbana e apelo para o público jovem.

O Basquete 3x3 continua a expandir sua relevância global, reforçando sua identidade como um esporte moderno e acessível.

Regras

Cada equipe é formada por três jogadores em quadra e um substituto. As dimensões da quadra são de 15 metros de largura por 11 metros de comprimento, que representa um espaço um pouco menor do que a metade de uma quadra tradicional de basquete. Além disso, há apenas uma cesta na quadra. Os arremessos convertidos dentro do arco valem 1 ponto, enquanto os arremessos feitos de fora do arco valem 2 pontos. Os lances livres concedem 1 ponto para a equipe. O tempo de posse de bola é reduzido pela metade em comparação com o basquete tradicional. Em vez dos 24 segundos usuais, as equipes têm apenas 12 segundos para realizar uma jogada. Cada partida tem uma duração máxima de 10 minutos ou termina assim que uma das equipes alcançar 21 pontos antes do término do tempo regulamentar. Em caso de empate, vence a equipe que marcar dois pontos na prorrogação. As faltas são contabilizadas de forma coletiva para cada equipe. A partir da sétima falta, a equipe adversária tem o direito de realizar dois lances livres.

