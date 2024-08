São Carlos tem final de semana decisivo na Liga Nacional

Em casa, H7 Esportes foi superado por Sorocaba pelo Paulista - Crédito: Divulgação

Um final de semana decisivo. Assim está sendo encarado os próximos dias pela comissão técnica e jogadoras da equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos, que fará três jogos pela Liga Nacional, sendo dois deles fora de casa e uma vitória pode colocar a equipe na terceira fase da competição.

O primeiro compromisso será às 14h de sexta-feira, 16, quando recebe Maringá/PR no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Depois a equipe segue viagem para Santa Catarina e às 18h30 de sábado, 17, pega Criciúma, na casa do adversário. No domingo, 18, às 10h, enfrenta Torres, também em Criciúma. As duas partidas serão no ginásio municipal de esportes Irmão Walmir Antonio Orsi.

O técnico Antonio Carlos Rodrigues intensificou as atividades, já que a possibilidade da equipe se classificar para a terceira fase. “Estamos em um momento crucial, com três jogos pela frente. É decisivo. Contra Maringá e Criciúma, a vitória é difícil, mas vamos lutar por elas. Nossa meta é tentar surpreender Torres, que é nosso concorrente direto”, disse Antonio Carlos.

A equipe catarinense e o H7 estão com 2 pontos e uma vitória são-carlense permite ultrapassar o adversário.

