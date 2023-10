São Carlos tem boas expectativas no atletismo nos Abertos do Interior

Equipe de atletismo sonha em conquistar medalhas para São Carlos nos Abertos - Crédito: Divulgação

Nos dias 6, 7 e 8 (respectivamente sexta-feira, sábado e domingo), o atletismo será uma das atrações dos Jogos Abertos do Interior, que estão sendo realizados em São José do Rio Preto. As provas acontecerão no Complexo Esportivo Eldorado.

A ASA/ADN/IESC São Carlos irá representar a cidade, sob o comando dos técnicos Altair Maradona Pereira e Paulo César Paiutto.

A expectativa por medalhas é grande, garantiu Maradona, principalmente no lançamento do martelo, com Diego Luciano Romano e no lançamento do disco, com Jeferson Esteves dos Santos.

Apesar do otimismo, há o lamento, já que dois atletas considerados favoritos ao pódio, não estarão em Rio Preto. Luma Guillen tem uma competição na Argentina e Luiz Shianti, após ficar acometido de um problema de saúde, não conseguiu tempo hábil para se recuperar.

“Quanto aos demais atletas, temos expectativa de fazer excelentes provas e se tudo der certo, até trazer medalhas. Estão muito bem treinados e vamos depois dessa competição fazer uma avaliação do ano e ver o que tem que mudar para melhor em 2024. Temos total apoio da Prefeitura, dos patrocinadores e queremos ano que vem ir com muito mais atletas para essa competição que é muito importante para São Carlos e nossa equipe”, ressaltou Maradona.

Quem representará São Carlos

Júlia Graziela Coutinho dos Santos – 10 mil metros

Diego Luciano Romano – lançamento do martelo

Jeferson Esteves dos Santos – lançamento do disco e declato

Jonatha de Freitas, Anísio Duscable Mendes Júnior, Jonas Rafael Oliveira Silva, Lucas Veloso Pinto, Mateus Rosário de Andrade – Revezamento 4 x 100 metros

Leia Também