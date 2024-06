São Carlos sediará etapa do Campeonato Paulista de Truco neste sábado (15)

Truco/Baralho - Crédito: Prasit.Baac

São Carlos será sede da 3ª Etapa do Campeonato Paulista de Truco, evento realizado pela Liga Paulista de Truco - LPT. As disputas acontecem neste sábado (15) e os portões serão aberto as 14h, como início dos jogos as 15:00 horas e a decretação de W.O as 15h30.

Participarão da 3a. Etapa 32 cidades com 136 duplas inscritas, com premiação para os quatro primeiros lugares, sendo:

Primeiro colocado: R$ 4.000,00

Segundo colocado: R$ 2.000,00

Terceiro colocado R$ 1.000,00

Quarto colocado R$ 1.000,00

O local da disputa será o Ginásio de Esportes Hugo Dornfeld, conhecido como Zuzão, que fica na Avenida Araraquara, 422 – Vila Brasília

