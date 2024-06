São Carlos recebe a Copa "Faca na Caveira" de Jiu-Jitsu

SIGA O SCA NO

Jovens talentos treinam para a competição de Jiu-Jitsu - Crédito: Divulgação

Muita emoção e adrenalina. A Copa “Faca na Caveira” de Jiu-Jitsu Gi-Nogi promete agitar São Carlos no final de semana. Os combates serão realizados durante o domingo, 23, a partir das 8h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. A entrada é gratuita.

A competição promete reunir lutadores da elite nacional, uma vez que a premiação será em dinheiro (R$ 20 mil).

Várias equipes são-carlenses confirmaram presença, além de representantes de várias cidades do interior paulista e até de outros estados brasileiros.

De acordo com informações obtidas pelo São Carlos Agora, além da organização, um dos motivos que faz com que a cidade chame a atenção é o fato do Olaio Filho ser um espaço amplo e apto para receber grandes eventos esportivos.

