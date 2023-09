São Carlos perde na despedida do Paulista para Jundiaí

H7 Esportes em ação contra Jundiaí: despedida do Paulista no Olaio - Crédito: Divulgação

Com muita competitividade e utilizando principalmente as atletas consideradas menos experientes, o H7 Esportes São Carlos se despediu do Campeonato Paulista de Handebol Feminino de 2023 na noite de quarta-feira, 27.

No ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues perdeu para Jundiaí por 31 a 18 (17 a 9).

Apesar da derrota, o técnico são-carlense aprovou o desempenho e o rendimento do time, salientando que pode usar todas as atletas e, principalmente, aquelas consideradas menos experientes e que até então tinham menos minutagem em quadra.

“No geral, apesar do resultado negativo, gostei da entrega das atletas. Agora vamos retornar aos treinos e nos dedicar a uma das prioridades do ano”, finalizou, ao se referir aos Jogos Abertos do Interior que será realizado na primeira quinzena de outubro, em São José do Rio Preto.

