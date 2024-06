São Carlos pega o Colorado na estreia da segunda fase da Bezinha

Em Caieiras, São Carlos pega o Colorado e busca a primeira vitória na segunda fase da Bezinha - Crédito: Ismael Volpin

A primeira etapa foi concluída com “louvor e distinção”. Afinal, o São Carlos terminou a fase de classificação da Série B do Campeonato Paulista como líder do grupo 2, com 15 pontos.

Mas esta conquista faz parte do passado e é uma página virada para a Águia que agora, entre as 12 melhores equipes da Bezinha, inicia uma nova etapa de olho no acesso à Série A4 do Paulista em 2025.

O primeiro desafio será neste sábado, 29, a partir das 15h, quando a equipe comandada pelo técnico João Batista estreia na segunda fase. Pelo grupo 5, o São Carlos joga pela rodada 1 no estádio municipal Carlos Ferracini, em Caieiras, quando pega o Colorado.

Na primeira fase, as duas equipes já se enfrentaram e ninguém levou a melhor. Em Caieiras, empate em 0 a 0 e em São Carlos, 1 a 1. No outro jogo do grupo 5, no mesmo dia e horário, no estádio municipal Pedro Benedetti, a Mauaense recebe a visita do Araçatuba.

Segunda fase

Os grupos e a tabela de jogos da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B Divisão foram confirmados em reunião. Todas as partidas seguem com transmissão do Canal Futebol Paulista no YouTube.

As 12 equipes classificadas foram divididas em três grupos de acordo com critérios técnicos. Avançam às quartas de final os dois melhores times de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados.

