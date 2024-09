São Carlos negocia atacante com o Rio Branco do Paraná

SIGA O SCA NO

Klebão irá defender equipe na divisão de elite do futebol paranaense - Crédito: Divulgação

A direção do São Carlos FC divulgou em suas redes sociais na tarde de sexta-feira, 30, a transferência do atacante Kleber. Ele defendeu o clube na Série B do Campeonato Paulista.

Segundo a postagem, o São Carlos tem uma parceria com o Rio Branco de Paranaguá, e disponibilizou o atacante, que assina o seu contrato profissional com a equipe paranaense que conquistou o acesso a primeira divisão este ano, ao conquistar o vice-campeonato da Série A2 daquele estado.

