São Carlos marca presença na 3ª etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia

São-carlenses tiveram boas participações na etapa do Circuito Paulista - Crédito: Divulgação

Quatro duplas da Associação de Esportes de Areia (AEA) de São Carlos, sendo uma masculina e três femininas, participaram no último final de semana, da terceira etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia, realizado em Franca.

As experientes duplas são-carlenses competiram em alto nível e enfrentaram adversários experientes. Um adversário a mais, foi o forte calor que castigou a parte física de todos os atletas.

Na sexta-feira, 22, a dupla formada por Bá e Robert jogaram contra São José dos Campos e venceram por 2 sets a 0 e avançaram para a etapa principal no sábado, 23, com confrontos bem mais acirrados. O grupo que a dupla masculina caiu foi bem forte e realizaram três partidas, com duas derrotas e uma vitória, não avançando para as quartas de final, acabando na 9ª colocação.

“Sabemos que o resultado poderia ter sido melhor, mas estamos voltando a disputar competições mais fortes após quatro anos parado”, justificou Bá.

Já no feminino, a AEA foi com três duplas, formadas por Lu e Téo, Fran e Gabi e Paloma a Samantha. As são-carlenses fizeram excelentes jogos, mas não conseguiram avançar às quartas de final. “Todas fizeram o seu melhor e evoluíram bastante em relação a última etapa, mas como o nível é muito alto, não conseguiram passar. Começamos a incomodar as duplas. Perdemos nos detalhes é isso nos dá mais vontade de treinar e seguir em frente”, disse a atleta Paloma.

O próximo compromisso das duplas são-carlenses é a última etapa do Paulista em Piracicaba que acontece na última semana de outubro.

Leia Também