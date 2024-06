São Carlos luta, mas perde para Araraquara na estreia da APV

Time são-carlense foi resiliente, mas não conseguiu conquistar a vitória - Crédito: Zé_Photografy

Empenho e determinação não faltaram, mas a estreia são-carlense foi com derrota no retorno, após um ano, no Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV).

Assim foi o primeiro capítulo do Objetivo/Smec em 2024. Na manhã de domingo, 23, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a equipe orientada pela técnica Sandra Mara Leão perdeu por 3 sets a 0 para Araraquara, parciais de 25/19, 25/10 e 25/20, em 1h15 de jogo arbitrado por Luiz Fernando Moreira e Dirceu Acerbi. Narciso Borges foi o apontador.

A partida de estreia do time são-carlense foi de altos e baixos. No primeiro e terceiro sets, parciais equilibradíssimas e decididas no final. Somente no segundo set a equipe ‘apagou’ e as araraquarenses venceram com tranquilidade.

Jogaram pela equipe são-carlense: Thassi, Patrícia, Jeniffer, Marília, Débora, Cláudia, Bárbara, Dani, Amanda, Márcia, Luciana, Mônica, Juliana e Cássia. Técnica: Sandra Mara Leão.

Araraquara: Maria, Júlia, Vitória, Letícia, Geovana, Maryssa, Bruna, Kamilly, Eduarda, Daiane, Lui, Fernanda, Nayara e Duda. Técnico: Fernando.

