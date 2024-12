São Carlos intensifica treinamentos a três dias da estreia na Copinha

Jogadores treinam no Luisão e focam a estreia na Copinha - Crédito: Lourival Izaque

A três dias da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Carlos segue em ritmo intenso de preparação. Sob o comando do técnico João Batista, que dirigia a Águia na Série B este ano, os atletas buscam equilíbrio tático e técnico.

Como os jogos serão realizados no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a equipe fez atividades na praça esportiva para que os jogadores conheçam o gramado. O time está focado em ajustar os últimos detalhes para o jogo de abertura, que acontece nesta quinta-feira, 2, a partir das 15h45 pela rodada de abertura do grupo 13. Na sequência jogam Cruzeiro/MG, atual vice-campeão brasileiro da categoria contra o Real Brasília/DF.

De acordo com nota emitida pela assessoria de imprensa do clube, a comissão técnica e os jogadores demonstram concentração total, visando começar a competição com o pé direito e representando a cidade com força e determinação.

