São Carlos inicia participação nos Jogos Abertos do Interior

Em sua estreia, o vôlei de praia masculino perdeu para Diadema - Crédito: Victor Vieira

As equipes de São Carlos, que representam a cidade na 86ª edição dos Jogos Abertos do Interior iniciaram sua participação na competição nesta segunda-feira, 9. A competição, que reúne atletas de todo o Estado de São Paulo, acontece neste ano em São José do Rio Preto.

No primeiro dia de jogos para as equipes são-carlenses, a única a entrar em quadra foi a de vôlei de praia masculino. Pela manhã, a dupla da cidade foi derrotada por Diadema por 2 sets a 1, com parciais de 17x21, 21x19 e 10x15, em partida disputada no Centro Regional de Eventos.

Nesta terça-feira, 10, e no mesmo local, São Carlos busca a reabilitação na modalidade contra Campinas, às 9h. No mesmo dia, só que às 16h30, o handebol masculino estreia diante de Porto Feliz, em duelo a ser realizado na quadra do IFSP – Campus Rio Preto.

Ao todo, São Carlos está representada nos Jogos Abertos em 16 modalidades, com atletas femininos e masculinos, que se classificaram por meio dos Jogos Regionais. A Prefeitura de São Carlos é apoiadora de todos os atletas, tendo fornecido transporte, alimentação, estrutura de alojamento e outros serviços para os competidores do município.

