São Carlos garante medalhas no Taekwondo nos Abertos

São-carlenses exibem medalhas conquistadas nos Abertos - Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos continua em ação em mais uma edição dos Jogos Abertos do Interior, que neste ano acontecem em São José do Rio Preto. Nesta quinta-feira, 19, o município competiu em mais duas modalidades, garantindo medalhas e pontos no somatório geral.

As premiações do dia vieram no taekwondo. Nas lutas individuais, Miguel Cabral conseguiu a medalha de prata na categoria +80kg e Beatriz Campagnolo, na categoria +67kg, conquistou o bronze.

Já o tênis de mesa masculino fez 3 a 0 em Sorocaba e continua na luta por medalha, enquanto, na quarta-feira (18/12), o xadrez encerrou sua participação com a nona colocação na modalidade.

Nesta sexta-feira, 20, São Carlos conclui seus compromissos na competição com a última apresentação do tênis de mesa, que enfrenta Araraquara com horário a definir.

