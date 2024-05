São Carlos faz uma partida sólida e bate o Flamengo com autoridade

Dudu Black comemora gol da Águia: vitória com autoridade no Luisão - Crédito: Ismael Volpin

Ainda invicto no Campeonato Paulista da Série B, o São Carlos fez a sua melhor partida e encerra a terceira rodada da fase de classificação, na liderança do grupo 2, com 5 pontos.

Na tarde deste sábado, 4, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, a Águia voou alto e venceu o Flamengo de Guarulhos por 3 a 1, em uma partida sólida, com uma zaga eficiente e um ataque definidor.

Com o resultado, a Águia assumiu a liderança do grupo 2, com 5 pontos. Os gols são-carlenses foram de Dudu Black e Rodrigão (2). Fly, de pênalti, diminuiu para o time visitante. O próximo desafio do São Carlos será contra o Barcelona.

O jogo

O primeiro tempo quem teve mais volume de jogo foi o Flamengo. Mas quem mostrou muito mais eficiência, principalmente no ataque, foi disparadamente a Águia.

Nos 15 minutos iniciais, o time de João Vallim fez marcação alta, pressionou o São Carlos e criou pelo menos três chances reais de gol. Mas o goleiro Júlio, em tarde inspirada, fez boas defesas.

Com o passar do tempo, João Batista conseguiu ajustar a marcação e o São Carlos passou a incomodar o gol de Caio.

A partir dos 25 minutos, o Flamengo já não levava perigo e em saídas rápidas com a bola, buscando a verticalidade, o São Carlos chegava com perigo ao gol adversário. A marcação subia e pressionava a zaga flamenguista e em uma saída de bola errada, Dudu Black roubou a bola, se livrou da marcação e chutou da intermediária com rara precisão. A bola foi no ângulo direito de Caio e morreu no fundo das malhas. Águia 1 a 0.

Os jogadores do Flamengo sentiram o gol e foram ao ataque desordenadamente e em um rápido contra-ataque, Dudu Black avançou pela direita e foi derrubado. O árbitro Pedro de Paula marcou falta. Dezinho cobrou, a zaga não conseguiu cortar e Rodrigão dominou e chutou para vencer Caio pela segunda vez. Águia 2 a 0.

Na etapa final, Vallim fez alterações do Flamengo com o intuito de diminuir o prejuízo. Porém, a Águia mostrou tranquilidade e com a posse de bola, envolvia o adversário e continuava a levar perigo ao gol de Caio. Soube ainda conter o ímpeto do time visitante.

Mas, a partir dos 20 minutos, com o desgaste físico dos atletas das duas equipes, a intensidade diminuiu, bem como as chances de gol. A partida perdeu um pouco o brilho.

No apagar das luzes, aos 41 minutos, o ‘tiro de misericórdia’. Após nova cobrança de falta pela esquerda, sem marcação, Rodrigão chutou colocado, no contrapé de Caio para fazer 3 a 0. Uma vitória com autoridade da Águia.

Aos 47 minutos, no único ataque do Flamengo na etapa final, Plats foi derrubado na área do São Carlos e o árbitro assinalou penalidade máxima. Fly marcou e diminuiu para o Flamengo. 1 a 3.

