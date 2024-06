São Carlos faz partida perfeita e vence Cesc pela Liga Nacional

SIGA O SCA NO

Jogadoras do H7 comemoram a vitória em terras cariocas - Crédito: Divulgação

Se em casa, as cariocas vieram e venceram por um gol de diferença nos segundos finais, as são-carlenses deram o troco, com juros e correção monetária pelo segundo turno da fase de classificação da Liga Nacional de Handebol Feminino.

Neste domingo, 23, no Rio de Janeiro, com uma partida perfeita, o H7 Esportes venceu o Cesc por 20 a 19 (9 a 10) em uma partida definida após o apito final.

No primeiro tempo o Cesc foi mais efetivo e venceu por 10 a 9. Na etapa final, a partida continuou equilibrada e quando estava 19 a 19, o time anfitrião cometeu uma falta e o placar zerou. Mas como manda a regra do handebol a falta é obrigatoriamente cobrada e coube a Sabrina Colares fazer a cobrança e com maestria venceu a goleira adversária, garantindo a importante vitória por 20 a 19 que praticamente colocou o H7 Esportes na segunda fase da competição.

“Estou sem voz e com a mão trêmula”, disse o técnico Antonio Carlos Rodrigues logo após o final do jogo. “Nossa defesa foi bem, as transições encaixaram e o ataque funcional. Acredito que fizemos nossa melhor partida. Enfim, fizemos uma bela apresentação”, disse o emocionado técnico.

