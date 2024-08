São Carlos estreia na segunda fase da Liga Nacional e encara Sarandi/PR

Equipe de handebol estreia na segunda fase da Liga Nacional e foca vitória - Crédito: Divulgação

Após a suada classificação para a segunda fase como representantes do Sudeste, ao lado do Pinheiros, Sorocaba e Cesc/RJ, o H7 Esportes São Carlos, estreia na segunda fase da Liga Nacional, que terá a presença de quatro equipes do Sul do País: Maringá, Criciúma, Torres e Sarandi/PR, que será o primeiro adversário.

A partida de abertura acontece nesta quinta-feira, 8, às 19h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. Para este jogo, o técnico Antonio Carlos Rodrigues poderá contar com todas as atletas e a expectativa é grande para a realização de uma boa apresentação e a consequente vitória.

Segunda fase

A segunda fase da Liga Nacional terá quatro equipes do Sul e outras quatro do Sudeste e cada agremiação fará quatro jogos (dois em casa e dois fora). Os cinco primeiros que mais pontuarem seguem para a terceira fase.

O primeiro adversário da H7 Esportes é Sarandi/PR. Depois, na sexta-feira encara Maringá/PR também em São Carlos e na semana seguinte seguirá para Santa Catarina onde irá enfrentar Criciúma e Torres.

