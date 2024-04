São Carlos estreia na Copa Derla e time adulto tem jornada vitoriosa

SIGA O SCA NO

Time adulto comemora o bom desempenho na estreia da Copa Derla: uma vitória e um empate - Crédito: Divulgação

A manhã de domingo, 15, foi intensa para as equipes adulta e cadete de handebol feminino H7 Esportes São Carlos que realizaram a estreia na Copa Derla. Foram quatro partidas realizadas no ginásio municipal de esportes Mário Dário Russão, em Mococa.

O time adulto, experiente, fez boas apresentações e conquistou uma vitória e um empate. Já o cadete, que se apresentou pela primeira vez em competições oficiais, sentiu o peso e perdeu as duas partidas.

O adulto encarou as mineiras de Guaxupé e após uma partida intensa, empatou em 27 a 27 (10 a 14). Depois enfrentou São Tomás de Aquino e uma expressiva vitória por 42 a 18 (17 a 9), com a goleira Mabelle sendo eleita a melhor jogadora da partida.

No cadete, o H7 também enfrentou Guaxupé que levou a melhor e venceu por 17 a 14 (10 a 8) e depois as são-carlenses foram derrotadas para São Tomás de Aquino por 22 a 13 (11 a 6).

Ao final da quadrupla jornada, o técnico Antonio Carlos Rodrigues aprovou o desempenho de ambas equipes e fez um breve resumo. “O time adulto teve uma boa intensidade nas duas partidas e mostrou que está em franca evolução e lidera a Copa Derla. Já as atletas do cadete sentiram a estreia. É a primeira competição oficial de toda a equipe e a ansiedade e o nervosismo atrapalharam o desempenho do grupo”, resumiu o treinador são-carlense.

