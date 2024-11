São Carlos estará em 16 modalidades esportivas nos Abertos do Interior

Futsal feminino é uma das modalidades de São Carlos que estará em Rio Preto - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esporte e Cultura confirmou a participação de São Carlos na 86ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” que serão realizados em São José do Rio Preto, entre os dias 7 e 21 de dezembro de 2024. Além de São Carlos, mais 135 cidades confirmaram presença na competição que é considerada um dos maiores eventos esportivos do Brasil, reunindo os melhores atletas do Estado de São Paulo, promovendo integração entre municípios e incentivando o desenvolvimento do esporte no estado. Os Jogos Abertos foram criados em 1936, por Baby Barioni e sua primeira edição foi em Monte Alto.

As 136 cidades do Estado de São Paulo competirão em diversas modalidades esportivas, a delegação de São Carlos conseguiu nos Jogos Regionais desse ano a classificação para os Jogos Abertos em 16 modalidades, tanto nas categorias masculino quanto feminino, demonstrando a capacidade da cidade no esporte de rendimento.

