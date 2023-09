São Carlos está no “grupo da morte” no futsal feminino nos Abertos

Equipe são-carlense conhece adversários nos Abertos e técnico diz ser protagonista no torneio - Crédito: Zé_Photografy

No período de 8 a 13 de outubro, a ASF será São Carlos na modalidade futsal feminino nos Jogos Abertos do Interior, que serão realizados em São José do Rio Preto. Os jogos serão realizados em vários ginásios de esportes.

Onze times vão disputar o título da competição e na primeira fase, as equipes foram divididas em três grupos. Dois com quatro agremiações e um com três.

De acordo com o regulamento, classificam-se os dois primeiros de cada grupo após turno único. O 1° do A e o 1° de B vão direto para a semifinal. Já 1° do C e os segundos colocados dos três grupos, jogam as quartas de final.

A ASF São Carlos caiu no grupo B, considerado o “da morte”. Os adversários serão a Ferroviária de Araraquara (jogo de estreia), além de Campos do Jordão e Praia Grande.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o técnico Fabiano Lourenço admitiu que o time são-carlense vai como protagonista. A meta é chegar à semifinal e lutar por medalhas. Porém reconhece as dificuldades e leva consigo a questão física das atletas, já que a equipe tem um número reduzido de atletas.

“Vamos ter três jogos em três dias e a exigência física será grande”, disse. “A sequência é desgastante, mas vamos lutar para ser o primeiro do grupo. Assim vamos ganhar um dia de descanso e entrar direto na semifinal”, admitiu.

Entretanto não esconde uma certa preocupação, já que os adversários são conhecidos. “Tem a Ferroviária que disputa a Liga, além de Campos do Jordão e Praia Grande que estão no Paulista. Portanto, nossa trajetória será intensa, mas o time está otimista e ciente que pode sonhar alto”, finalizou.

Leia Também