São Carlos está em 3º lugar nos Jogos Regionais

No último boletim divulgado, São Carlos se mantém no terceiro lugar dos 66º Jogos Regionais 2024, 3ª Região Esportiva do Estado de São Paulo que acontece até o próximo dia 13 de julho em Botucatu.

São Carlos está com 121 pontos, ocupando a terceira colocação, atrás da cidade de Bauru com 152 pontos e da cidade sede Botucatu que lidera a classificação geral parcial dos jogos com 214 pontos.

A cidade tem se destacado nas modalidades do atletismo masculino, na ginástica artística feminina, no xadrez masculino e feminino e no tênis de mesa feminino.

Na classificação final por modalidade livre São Carlos conquistou o 1º lugar no atletismo masculino, o 4º no atletismo feminino, o 3º na bocha, o 1º na ginástica artística feminina, o 2º lugar no judô masculino, o 6º no judô feminino, o 4º no taekwondo masculino, o 3º no taekwondo feminino, o 2º no vôlei de praia masculino, o 6º no vôlei de praia feminino e o 1º lugar tanto no xadrez masculino quanto feminino.

Já na classificação final por modalidade 14-16, 20-21 anos, São Carlos conquistou o 2º lugar no basquete feminino, o 1º no tênis masculino e o 1º lugar no tênis de mesa feminino.

A delegação de São Carlos nos 66º Jogos Regionais 2024 é composta por 380 atletas, mais 50 pessoas entre técnicos e staff. São Carlos está alojada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) “Dr. João Maria de Araújo Junior”, localizada na Praça Prof.ª Carmem Barbosa Garcia, 242, na Vila São Lúcio.

As competições esportivas são disputadas em duas categorias: a Sub 21 nas modalidades ginástica artística e rítmica, futebol, badminton, basquetebol, damas, futsal, handebol, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez. Já na categoria Livre, a disputa acontece nas modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística e rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Os Jogos Regionais têm por objetivo favorecer o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios por meio da competição; buscar os melhores atletas ou equipes em cada uma das regiões esportivas, visando a participação nos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni” e contribuir para o aprimoramento técnico das diversas modalidades em disputa.

O regulamento geral dos 66º Jogos Regionais estabelece que para a pontuação, a classificação final será de 1º ao 8º lugar, por modalidade, categoria e sexo; já a premiação, a Sesp oferecerá medalhas aos atletas e comissão técnica das equipes campeãs, vice-campeãs e terceiro colocadas de cada modalidade coletiva e sexo; adotando o mesmo critério de premiação para os atletas das modalidades individuais.

