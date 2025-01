São Carlos enfrenta o Real Brasília em busca de uma vaga na segunda fase

Compartilhar no facebook

O São Carlos entra em campo neste domingo (5), às 19h15, contra o Real Brasília, no estádio Luís Augusto de Oliveira (Luisão), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Líder do grupo com 3 pontos, a equipe da casa busca a segunda vitória consecutiva para garantir a classificação antecipada à próxima fase.

Na estreia, o São Carlos venceu e assumiu a liderança isolada. Já o Real Brasília surpreendeu ao arrancar um empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro/MG, atual vice-campeão brasileiro da categoria, e ocupa a segunda colocação com 1 ponto.

Na sequência da rodada, às 21h30, o Cruzeiro enfrenta o Imperatriz, que busca sua primeira vitória após estrear com derrota.

Uma vitória neste domingo garante o São Carlos na segunda fase da competição

