São Carlos deve ter dois times na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026

O estádio Luisão receberá os jogos a partir do dia 3 de janeiro - Crédito: Divulgação

Depois de ter sido confirmada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), como uma das sedes da 55ª Copa São Paulo de Futebol Junior, São Carlos poderá ter dois times representando a cidade na Copinha 2026: o Grêmio São-Carlense e o São Carlos FC.

Na edição de 2025, por um acordo entre os clubes da cidade, o futebol sub-20 da Capital da Tecnologia, será representado pelo São Carlos FC. Em 2023 quem representou a cidade foi o Grêmio São- Carlense.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Fernando Carvalho, se reuniu com os representantes do Grêmio São-carlense e São Carlos FC e a proposta é fazer a alternância de times representando a cidade, até que a FPF acolha o pedido da Prefeitura para que os dois times representem São Carlos na Copa São Paulo de Futebol Junior, se possível já a partir de 2026.

A 55ª Edição da Copinha, que começa no dia 2 de janeiro, principal torneio de base do futebol brasileiro, vai reunir 128 clubes na primeira fase da competição, distribuídos em 32 grupos. A final da competição acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da Capital Paulista.

O estádio Luisão receberá os jogos a partir do dia 3 de janeiro. O São Carlos Futebol Clube volta a representar a cidade na Copinha. O grupo inclui ainda Cruzeiro (MG), Imperatriz do Maranhão e o Real Brasília. A transmissão dos jogos da Copinha será feita pela TV Globo, Sportv, Cazé TV e canal do Youtube da FPF.

Com atletas sub-20, os clubes disputam a primeira fase dentro do grupo em turno único, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata, em jogo único até a grande final.

