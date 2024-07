São Carlos conquista 3º lugar nos Jogos Regionais

Crédito: Divulgação

São Carlos conquistou o 3º lugar nos 66° Jogos Regionais da Terceira Região do Estado de São Paulo, conquistando 216 pontos no total. Bauru ficou com o 2º lugar com 223 pontos e Botucatu se sagrou campeã com 283 pontos.

O encerramento dos Jogos Regionais de Botucatu aconteceu na noite de sábado, 13, em uma cerimônia no ginásio municipal de esportes Doutor Mário Covas Júnior, com a passagem da bandeira dos Jogos para Lins, que sediará a competição em 2025. Também ocorreu a extinção do fogo olímpico, quando foi apagada a pira.

Ao todo, foram 10 dias de Jogos Regionais, 34 modalidades e 45 cidades participantes. Cerca de 5 mil atletas passaram pelos equipamentos esportivos botucatuenses.

São Carlos se destacou nas modalidades do atletismo masculino, futsal feminino, ginástica artística feminino, handebol feminino e xadrez masculino e feminino.

Na classificação final por modalidade livre, a cidade ficou com o 1º lugar no atletismo masculino, futsal feminino, ginástica artística feminino, handebol feminino, xadrez masculino e feminino. Conquistaram o 2º lugar o ciclismo masculino, judô masculino, handebol masculino, karatê feminino, natação masculino e a natação feminino. Com o 3º lugar ficaram a Bocha, ciclismo feminino, karatê masculino, voleibol masculino, vôlei de praia masculino e no taekwondo feminino.

Segundo Fabiano Lourenço, chefe da Delegação e diretor de Esportes de Rendimento, São Carlos foi muito bem representada. “Nos inscrevemos em 34 modalidades esportivas oficiais e em mais duas extras de exibição. Das 34 equipes, 18 se classificaram para os Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni” que acontecem no próximo mês de novembro em São José do Rio Preto”, comenta o diretor.

A delegação de São Carlos nos 66º Jogos Regionais 2024 foi composta por 380 atletas, mais 50 pessoas entre técnicos e staff. São Carlos ficou alojada na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) “Dr. João Maria de Araújo Junior”.

Leia Também