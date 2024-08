São Carlos Clube vence e assume a 8ª colocação na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

São Carlos Clube conquistou importante vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Um bom jogo aconteceu na noite desta quarta-feira, 28, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, válido pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

O São Carlos Clube foi mais regular e em 1h15 venceu a equipe sub21 da AVS/Smec por 3 sets a 0, parciais de 25/15, 25/14 e 25/21, tendo na central Juliana, a MVP da partida.

O SCC conseguiu controlar o ímpeto adversário e paralelamente quebrou uma sequência de vitórias do time sub21. Com isso somou três pontos e trocou de posição justamente com o adversário na classificação geral.

O São Carlos Clube foi para a 8ª posição com 9 pontos, contra 7 da equipe sub21, que está em 9º lugar. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Ederson Aguiar e Silva. Apontador: Narciso Borges.

São Carlos Clube: Juliet, Mariflávia, Roberta, Adriane, Carol, Maria, Adriana, Daiza, Cláudia Cury, Amanda, Juliana, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra Mara.

AVS/Smec sub21: Victória, Giovana G., Giovana, Pietra, Gabi, Iolanda, Maria Júlia, Sophia, Laís, Isabela, Julia, Línea, Laura e Bruna. Técnica: Jeniffer.

