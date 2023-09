São Carlos Clube B surpreende e derrota o Fênix na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Com Sophia, atletas do São Carlos Clube B comemoram a primeira vitória - Crédito: Divulgação

A “zebra” galopou na noite de quarta-feira, 27, pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino. O palco escolhido foi a quadra do ginásio de esportes João Marigo Sobrinho.

Com destaque para a ponta Sophia, eleita a melhor atleta da partida, o São Carlos Clube B conquistou a primeira vitória na competição e com autoridade e em 1h51 de um jogo hiper disputado, venceu o Fênix/LBR Sports por 3 sets a 1, parciais de 25/16, 24/26, 25/23 e 25/23.

Com o resultado, o Fênix estacionou na 6ª posição com 15 pontos, enquanto que o Clube “B” soma 4 pontos e largou a ‘lanterna’ para o Alpha, que permanece sem vitória no torneio.

São Carlos Clube B: Sophia, Monise, Dani, Juliet, Bia, Julia, Victória, Geizilaine, Ana, Letícia, Amanda, Vânia, Maralice e Laura. Técnico: Udo.

Fênix/LBR Sports: Jéssica, Rafa, Marília, Carol, Taline, Maria, Valéria, Eliane, Cris, Érica, Fran, Melissa, Renata e Cláudia. Técnica: Mococa.

Árbitros: Kaisuky Kamimura e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

Classificação

1. AVS/Smec, 30 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. Caaso, 19 pontos

4. UFSCar, 16 pontos

5. Country Club, 16 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 4 pontos

10. São Carlos Clube B, 4 pontos

11. Alpha, 1 ponto

