São Carlos busca a vitória contra o Araçatuba e Sancaloucos convoca torcida

São Carlos precisa vencer para não se complicar na Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

Um jogo decisivo tem o São Carlos na abertura do segundo turno da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. Pelo grupo 5, a partir das 10h deste domingo, 21, irá enfrentar o Araçatuba no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Para o importante compromisso, a organizada da Águia, a Sancaloucos, convoca a torcida para prestigiar e empurrar a equipe em busca de uma vitória.

No turno início, em Araçatuba, com um gol na etapa final, o São Carlos perdeu por 1 a 0 e se manteve na segunda colocação. Porém, o grupo 5 da Bezinha está embolado.

O Araçatuba está com um pé na vaga para as quartas de final. Já o São Carlos, Colorado e Mauaense estão empatados com 3 pontos. A Águia é a segunda colocada por ter mais saldo de gols que os adversários.

Três pontos fundamentais

Por jogar no Luisão, o São Carlos tem por necessidade a vitória e a conquista dos 3 pontos, resultado que irá manter o time na vice-liderança do grupo. Depois pega o Mauaense fora de casa e recebe a visita do Colorado. Apesar da expectativa, a situação da Águia ainda é confortável. Mas requer atenções.

No sábado, 20, no estádio municipal Pedro Benedetti, o Mauaense recebe a visita do Colorado Caieiras às 10h no outro jogo do grupo.

Classificação

Grupo 5

Araçatuba, 9 pontos

São Carlos, 3 pontos

Colorado, 3 pontos

Mauaense, 3 pontos

