São Carlos brilha na Copa São Paulo de Taekwondo

Time são-carlense brilhou na competição campineira: coleção de medalhas aumentou - Crédito: Divulgação

A equipe de Taekwondo XFR, a única de São Carlos federada na Fetesp (Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo), obteve resultados impressionantes no domingo, 20, na Copa São Paulo, realizada em Campinas, em uma competição considerada de alto nível. Sob o comando técnico de Francielle Laura Ramos, nove atletas da equipe se destacaram em várias categorias, conquistando medalhas de ouro e prata e garantindo vagas na Copa do Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), que é parte do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Atletas e conquistas

Alessandra Figueiredo – Prata (Poomsae Individual) / Ouro (Poomsae em Trio)

Ana Julia Alves – Ouro (Adulto 4º GUB -57kg)

Caio Merola – Ouro (8º a 6º GUB Sub 11 -35kg)

Davi Lucca Moura - Ouro (Mirim)

Henrique Marelli Guerrini – Prata (8º a 6º GUB Sub 17)

Larissa Batista Nardini – Ouro (Poomsae Individual 4º GUB)

Noah Alves Aguiar – Ouro (8º a 6º GUB Sub 14)

Sara Napolitano – Ouro (8º a 6º GUB Sub 11 -30kg)

Valdir de Souza – Ouro (Master 4 1º DAN)

Vitor Napolitano – Ouro (8º a 6º GUB Sub 11 -30kg)

Todos os atletas fazem parte da Seleção Paulista de Taekwondo.

Com essas conquistas, os atletas da equipe são-carlense classificados para a Copa do Brasil, um dos eventos mais aguardados no calendário do Taekwondo nacional. Além disso, Ana Julia Alves, Caio Merola e Larissa Batista Nardini também garantiram suas vagas no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo para Faixas Coloridas, outro importante evento nacional.

Desempenho dos faixas pretas no Super Campeonato Brasileiro

No dia 25 de setembro, os faixas pretas da equipe competiram no Super Campeonato Brasileiro de Faixas Pretas. Alessandra Figueiredo e Adecimar Lacerda conquistaram a medalha de ouro, enquanto Valdir de Souza levou a medalha de bronze, reforçando ainda mais o nível competitivo da equipe.

Um marco para São Carlos

A equipe Taekwondo XFR se destaca não apenas pelos excelentes resultados, mas também por ser a única da cidade oficialmente vinculada à Fetesp, um reconhecimento que coloca o time em um patamar de alto desempenho e credibilidade dentro do esporte.

“Essas conquistas são fruto de muita dedicação e esforço dos nossos atletas e de toda a equipe. Estamos muito felizes por representar São Carlos com excelência e agora seguimos focados nas próximas competições,” afirmou a técnica Francielle, destacando a empolgação pelas classificações.

A expectativa é grande para as participações na Copa do Brasil e no Super Campeonato Brasileiro, com a equipe prometendo continuar os treinos com determinação para alcançar novos patamares e colocar São Carlos em destaque no cenário do Taekwondo nacional.

