São Carlos brilha duas vezes na Liga Brasil

H7 Esportes fez bonito na Liga Brasil e venceu duas partidas - Crédito: Divulgação

Dois jogos e duas vitórias. Para apagar a estreia com derrota e conseguir uma ampla reabilitação na fase de classificação da Liga Brasil de Handebol Feminino.

Assim foram os dois jogos onde estiveram em ação as atletas da H7 Esportes que competiram duas vezes neste domingo, 7, em casa e conquistaram expressivas vitórias pela fase de classificação da Liga Brasil no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

No primeiro jogo, no período da manhã, contra Itapagipe/MG, as atletas comandadas por Antonio Carlos Rodrigues venceram por 25 a 15 (12 a 4), com destaque para Letícia Oliveira, que anotou seis gols.

À tarde, mais uma apresentação perfeita do time são-carlense e novo resultado positivo, agora por 24 a 13 (14 a 5) frente Ribeirão Preto e destaque para a atleta Emmily.

Em entrevista ao São Carlos Agora o jovem treinador são-carlense disse que teve a oportunidade de ‘rodar’ o time e utilizar todas as atletas nas duas partidas.

Na primeira partida, cheia de substituições a H7 Esportes fez um primeiro tempo de muita velocidade nos contra-ataques, porém a ansiedade ainda precisa ser melhorada. No intervalo da partida tivemos a participação especial da companhia de dança da UFSCar que também fez um espetáculo com apresentações de danças para o público presente nos jogos”, disse.

No segundo jogo, o desempenho são-carlense foi melhor e mais uma tranquila vitória. Com o resultado, o H7 Esportes volta a sonhar com a vaga na semifinal e na busca pelo título.

São Carlos x Itapagipe/MG

Gols:

Caroline Valério: 5

Camila Souza: 1

Maria Carolina: 2

Fernanda Boceli: 2

Leticia Oliveira: 6

Edjaneidy: 2

Emmily: 4

Jamily: 1

Andressa Feitosa: 1

Wevelli: 1

2º jogo: São Carlos x Ribeirão Preto

Beatriz Fleury: 1

Caroline Valerio: 3

Camila Souza: 1

Leticia Oliveira: 4

Edjaneidy: 5

Emmily: 4

Lorena Giliotti: 3

Andressa Feitosa: 2

Wevelli: 1

