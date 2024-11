São-carlenses são campeões paulista de truco

Juliano Góes e Cristiano Luccas ( equipe Tico Truco ) - Crédito: Divulgação

No último final de semana, 09 e 10 de novembro, no Complexo Esportivo Nova Tupã na cidade de Tupã/SP, aconteceu a etapa final do Campeonato Paulista de Truco.

Foram inscritas 192 duplas com 30 equipes diferentes de 50 cidades do Estado de São Paulo, inclusive da capital e de São Carlos e uma do Mato Grosso do Sul, que contou com uma premiação para os oito primeiros colocados de R$ 20.000,00 em prêmios.

Os sãocarlenses Juliano Góes e Cristiano Luccas, se consagraram campeões paulista ao vencerem na final a dupla paulista Alemão e Tom e com essa conquista, a etapa final do ano de 2025 será realizada na cidade de São Carlos, cidade dos campeões paulista de 2024.

Juliano Goés teve um outro momento especial, onde assumiu a presidência da Liga Paulista de Truco, depois do antecessor Lazaro Netto, deixar a presidência e se “aposentar” de tal cargo.

“Estou duplamente feliz, pois além de ser campeão paulista, disputando com 192 duplas, agora veio a notícia de que eu assumirei a presidência da liga paulista de truco e para mim foi uma honra, pois sou muito dedicado e apaixonado pelo truco” disse Juliano Góes, novo Presidente da Liga Paulista de Truco.

O “aposentado” Lazaro Netto, que passou a presidência para Juliano, também está feliz em ter sido, por muito tempo, presidente da Liga: “Estou muito feliz de ter feito parte da Liga e agora ter que passar a faixa de presidente ao meu amigo Juliano Góes, que aliás é uma pessoa que é muito responsável e dedicado ao esporte e tenho certeza que fará um excelente trabalho”, afirmou o eterno presidente de honra da Liga Paulista.

Os quatro primeiros colocados foram:

CAMPEÃO: Juliano Góes e Cristiano Luccas ( equipe Tico Truco ) – R$ 10.000,00

VICE-CAMPEÃO: Tom e Alemão ( equipe três tentos ) – R$ 5.000,00

TERCEIRO COLOCADO: Valtinho e Jorge ( equipe três tentos ) – R$ 1.500,00

QUARTO COLOCADO: Roi e Poeira ( equipe Top Truco ) – R$ 1.500,00

5º. ao 8º. cada dupla ganhou R$ 500,00 cada.

Juliano Góes, novo presidente da LPT, finalizou: “Agradeço a todos aqui de Tupã que nos acolheram muito bem, também o apoio da Prefeitura Municipal de Tupã que nos auxiliou em tudo o que precisamos, agradeço aos participantes que vieram de longe para participar do torneio e ao nosso eterno presidente de honra, Lazaro Netto, que por todo esse tempo, se dedicou e levou a Liga Paulista de Truco ao mais alto patamar”.

