São-carlenses brilham no GP de Carrinho de Rolimã

Isa e Davi (à esquerda) durante a premiação: apaixonados por rolimã - Crédito: Divulgação

Foi realizado neste final de semana o 11º GP de Carrinho de Rolimã de Piracicaba uma das principais etapas do Campeonato Paulista e São Carlos teve representantes no evento. Foram seis pilotos na categoria RT (Rolimã Tradicional Adulto) e três pilotos nas categorias Kids e Juvenil. A competição contou com 54 pilotos de todo estado de São Paulo, sendo a categoria adulta masculina; 32 para o Juvenil e 24 na categoria Kids.

São Carlos trouxe premiações nesse GP. Na categoria Juvenil, Ana Julia Tello conquistou o pódio com a 2ª colocação e no Kids, Davi Tello conquistou a 3ª colocação.

Entre os adultos, Bruno Reis ficou com a 8ª colocação e Alexandre Tello com 10ª, entre 54 competidores. Até a 12ª colocação sempre ficam o G12 do Rolimã Brasileiro. De acordo com Alexandre, “São Carlos se destacou com festa em meio aos melhores do Brasil no esporte”.

“O carrinho de rolimã seria uma boa pedida como categoria olímpica”, disse o campeão brasileiro de rolimã, Fabio Gomes. “O carrinho de rolimã só não tem motor, porém temos mecânico, pit stop, regras e muita velocidade além da adrenalina de chegar a 100km/h, estando a 10cm do chão”, completou Alexandre.

De acordo com ele, os interessado em São Carlos em fazer parte da equipe que esteve em Piracicaba e estar em vários campeonatos por todo estado, basta entrar em contato com o Clube do Rolimã. “Oferecemos aulas de direção, segurança e como fazer seu próprio carrinho. Venha brincar e competir nesse brinquedo tão famoso que é o carrinho de rolimã”, complementou. Maiores informações pelo WhatsApp 16 99314-0954.

