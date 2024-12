São-carlenses brilham em competição de Muay Thai em Araraquara

Compartilhar no facebook

São-carlenses brilharam em competição em Araraquara - Crédito: Divulgação

A equipe Team Pedro Muay Thai Senshi esteve em ação sábado, 9, e sob o comando do técnico Pedro Pereira participou do evento Thai Fight em Araraquara. Os combates aconteceram no estádio Raja Team Monge.

Os atletas são-carlenses fizeram bonito no evento Thai Fight Titanium e conquistaram expressivos resultados, marcando presença no pódio.

Luan Cardoso foi campeão por nocaute técnico na categoria peso leve (61,2 kg); Leonardo Amadeu, campeão por nocaute técnico na categoria meio-pesado (79,3 kg); Felipe Menassi, vice-campeão, luta empatada, decisão dividida dos juízes; Denis Souza, vice-campeão na categoria peso pena (57,1 kg); Otávio Petrônio, vice-campeão, empate técnico na categoria meio-pesado (79,3 kg).

“Quanto aos resultados, na minha opinião, a equipe mostrou um bom desempenho dentro do ringue. Para 2025, teremos muito mais eventos e o time vai fazer alguns ajustes nos atletas para a temporada. O próximo ano será de muita intensidade, determinação, superação e garra dos meus garotos. Cada um deu o seu melhor dentro do ringue. Estou muito feliz com o desempenho de cada e todos foram verdadeiros guerreiros. Estão de parabéns”, disse Pedro.

