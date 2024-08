São-carlense é campeão do Troféu La Martina, em Águas de Lindóia

SIGA O SCA NO

São-carlense com o protótipo criado em São Carlos: campeão em Águas de Lindóia - Crédito: Divulgação

O são-carlense Gian Santos, piloto e mecânico, conquistou um feito expressivo no final de semana. Ele participou do Troféu La Martina – Morro das 7 Curvas, em Águas de Lindóia e conquistou o título de campeão.

A competição promovida pela Hill Climb Brazil – Subida de Montanha, teve a participação de 24 carros e Gian disputou a prova, considerada técnica e de exigência física com um carro fabricado por ele. “Totalmente do zero”, disse. “E teve potencial para andar junto com carros esportivos de luxo e alta performance fabricado por grandes montadoras como Porsche, Subaru, Honda Type R e Toyota GR”, completou.

Após completar o percurso, Gian não escondia a satisfação pelo resultado conquistado. “A felicidade não cabia dentro de mim ao ver os resultados gerados depois de tanta dedicação e muitas horas de trabalho construindo esse protótipo com motor de moto Big Trail”, disse.

O são-carlense disse ainda que este foi o seu ‘debut’ em provas desse tipo e não sabia como seria o desempenho. “Minha primeira prova de subida de montanha, rolou um friozinho na barriga porque as curvas são muito sinuosas e o asfalto ainda estava molhado por conta que havia chovido naquela manhã de sábado, 10”, disse.

De acordo com ele, o trajeto era de 3.300 km e na somatória ficou em 1º lugar na categoria tubular. “Ao esbarrar em um dos cones no trajeto me tirou a briga pelo top 5 na geral, mas faz parte. Na próxima etapa voltaremos mais fortes e se Deus permitir traremos mais títulos para nossa cidade”, finalizou.

