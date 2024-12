São-carlense de 20 anos conquista título brasileiro de karatê

Karen durante a competição: primeiro título brasileiro conquistado após superação e determinação - Crédito: Divulgação

O karatê são-carlense mostrou força mais uma vez e encerra a temporada com uma medalha de ouro, conquistada por Karen Medeiros Silva, de apenas 20 anos, na categoria sub21 -68kg.

Faixa marrom e torcedora do Santos, Karen integra a equipe Wada São Carlos e é treinada por Adriano Wada. O título nacional foi garantido durante o Campeonato Brasileiro realizado de 4 a 8 de dezembro no ginásio de esportes do Cruzeiro, em Brasília/DF.

A campanha da são-carlense foi perfeita. Em sua categoria venceu as quatro lutas, com direito a uma finalização da decisão da medalha de ouro ao vencer uma outra atleta paulista.

Além do título brasileiro, na temporada 2024 Karen acumulou mais conquistas: campeã do Zonal Brasileiro em Santa Catarina e medalha de bronze no Campeonato Paulista. Defendendo a cidade de Araraquara nos Jogos Regionais, ela conquistou ouro duas vezes: individual e por equipes.

Talento desde a adolescência

Com apenas 13 anos, Karen iniciou no karatê, ao participar de um projeto social no Centro da Juventude Elaine Viviani, no Jardim Monte Carlo. Mas, após uma apresentação na E.E. Jesuíno de Arruda, onde lecionava, aos 14 anos, foi ‘descoberta’ e indicada para ingressar na Wada São Carlos.

“Após esta indicação, passei a treinar ainda mais forte e com 16 anos, o sensei Adriano me passou para a equipe de alto rendimento. Desde então dando o meu melhor”, comentou.

Este é o primeiro título nacional de Karen, salientando que comemorou à exaustão a medalha de ouro. “Por três anos ‘bateu na trave’ e eu estava no último ano nesta categoria. A conquista teve um sabor especial”, comentou.

Foco em 2025

Karen disse que, mesmo com as festas de final de ano, nada de folga. Já foca a próxima temporada e espera obstáculos ainda maiores na categoria Sênior.

A próxima meta da são-carlense é integrar a seleção brasileira e em fevereiro acontece a seletiva, a qual estará presente. “Tenho que controlar minha boca”, brincou, salientando que é “boa de garfo”, ao se referir as festas de final de ano. “Vou me controlar, fazer uma alimentação saudável e intensificar ainda mais os treinos. Nesta categoria meus adversários são da elite e muitos já disputaram mundiais. A tarefa é muito difícil, mas estou focada e determinada. Sou novata, estou chegando agora, mas tenho uma bagagem dentro do karatê. Por isso vou para cima, pois tracei as minhas metas e vou em busca delas”, explicou, salientando que em 2025 pretende participar de um Open Nacional, Jogos Regionais por Araraquara, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro.

