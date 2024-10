São-carlense de 11 anos conquista bi na Copa São Paulo de Taekwondo

O são-carlense Caio de Souza Merola, de apenas 11 anos, sagrou-se bicampeão da Copa São Paulo, realizada no último domingo, 20, na categoria até 35 quilos após vencer três lutas. A competição é organizada pela Fetesp (Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo) e pela CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo), que é reconhecida pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).

Tendo como técnica Francielle Ramos, Caio faz parte da nova geração do Taekwondo e com o título conquistado em Campinas, se qualificou para a Copa do Brasil que será realizada nos dias 6 e 7 de novembro no Rio de Janeiro.

A agenda de Caio está repleta neste final de temporada e nos dias 8 e 9 de novembro também irá disputar o Campeonato Brasileiro, que também será realizada no Rio de Janeiro. Caio conquistou o direito de disputar o título brasileiro, após conquistar o título paulista na categoria até 30 quilos.

Leia Também