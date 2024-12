São-carlense conquista medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Karatê

Thiago: “Acredito que os resultados são frutos de muita dedicação e disciplina” - Crédito: Divulgação

A temporada 2024 terminou em grande estilo para o são-carlense Thiago Matias Ramos, 17 anos. Faixa verde, conquistou no Clube Português, em Boa Viagem (Recife/PE), o vice-campeonato brasileiro de karatê júnior -76 quilos, ocorrido de 12 a 17 de novembro. A campanha do karateca foi expressiva, após vencer três combates e perder apenas a decisão do título.

Thiago compete pela Academia Wada e tem como técnico Adriano Wada e em entrevista ao São Carlos Agora afirmou que 2024 foi o melhor ano de toda sua carreira. “Mudei de categoria e conquistei os melhores resultados até aqui”, disse, salientando que na atual temporada conquistou ainda o Campeonato Brasileiro Zonal RJ, em julho e o vice-campeonato paulista em São Bernardo do Campo.

“Acredito que os resultados são frutos de muita dedicação e disciplina. Me considero um “cara cabeça” e sou responsável. Me dedico aos treinos e busco sempre a superação”, afirmou, salientando que a prata do brasileiro é o torneio mais competitivo que acontece no país”, salientou.

2025?

Thiago salientou que os treinos nunca cessam. “Nesta época (final de ano) ficam um pouco mais leves. Não podemos ficar fora de forma”, alertou.

Porém, nos primeiros dias de janeiro as atividades retornarão com força total. Ainda mais porque o são-carlense irá mudar de categoria, passando a competir na categoria -84 quilos, categoria sub21 e sênior.

“Pretendo disputar o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Uma das prioridades é a seletiva que vai definir a seleção brasileira. Vou me empenhar para integrar neste seleto grupo e poder representar meu país em competições internacionais”, enfatizou.

Desde os 14 anos

Desde criança, Thiago disse que sempre esteve ligado às atividades esportivas e já praticou a natação e judô. “Mas fiquei vários anos parado até que um amigo me apresentou ao karatê há três anos e desde os 14 anos, treino”, comentou.

Desde então, o karateca disse que passou a treinar diariamente sob o comando de Adriano Wada. “Me apaixonei pelo karatê e peguei amor. Assim busco evoluir dia a dia e as competições oficiais foram consequências da minha dedicação. Tudo aconteceu naturalmente. Passei a competir em eventos regionais, depois estaduais e por fim, nacionais. A próxima meta, agora, é buscar me qualificar para competir além Brasil”, finalizou.

