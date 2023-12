São-carlense conquista duas medalhas de ouro no Brasil Golden Cup

Vignali comemora uma das conquistas no Brasil Golden Cup - Crédito: Divulgação

O atleta são-carlense Luiz Carlos Vignali colocou em evidência o jiu-jitsu ao conquistar quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de bronze no Brasil Golden Cup, realizado domingo, 10, na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto.

De acordo com Vignali, o feito conquistado foi inédito para a cidade. Ele ficou com o ouro nas categorias peso leve (com e sem kimono). Já as duas de bronze, foi no absoluto faixa preta e marrom (com e sem kimono).

Vignali não escondeu a satisfação, salientando que as quatro medalhas foram obtidas após muita dedicação, esforço, superação e concentração. “Estava muito focado. Fiz boas lutas e estou orgulhoso do meu desempenho”, disse.

De acordo com ele, no Absoluto (faixa preta e marrom), considerada a categoria mais temida, fez três lutas e ficou em terceiro. “Estou feliz por ter alcançado tal feito. Encarei os melhores lutadores na faixa preta, dentre eles um argentino, que era o melhor do ranking. Me preparei para essa batalha já vindo com uma certa força do campeonato mundial”, afirmou. “Quero agradecer São Carlos e o carinho dos alunos do Country Club. Minha esposa que me apoia. Encerro a temporada e partir de janeiro começo a preparação para a Taça São Paulo”, finalizou o atleta são-carlense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também