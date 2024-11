São-carlense conquista bronze no Brasileiro de Triathlon

Kauã vai representar São Carlos no Sul-Americano em 2025 - Crédito: Divulgação

O triatleta Kauã Paulino Danelli participou e brilhou no Campeonato Brasileiro de Triathlon, realizado no feriado do dia 15 de novembro, em Brasília. Após uma difícil prova, conquistou o terceiro lugar da categoria Júnior A e garantiu presença no Sul-americano da categoria em 2025.

Kauã compete pela equipe Sesi São Carlos e após a vitória, ele representou o Estado de São Paulo nos Jogos da Juventude, realizado em João Pessoa.

O são-carlense competiu em duas provas e conquistou mais duas medalhas. Na terça-feira, 19, ficou em segundo lugar no triathlon individual e no dia 20, juntamente com a dupla Maria Luiza conquistou o bronze na prova de Triathlon Relay.

