Santos recebe o Palmeiras no primeiro clássico do ano

Jogadores do Santos treinam para encarar o Palmeiras - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Em segundo lugar em seus respectivos grupos com 4 pontos. Com campanhas praticamente iguais, Santos e Palmeiras se enfrentam a partir das 21h35 desta quarta-feira, 22, na Vila Bemiro pela 3ª rodada da primeira fase do Paulistão.

O Santos está no grupo B e o Palmeiras, no D. Invictas, as equipes buscam a vitória e a possibilidade de encerrar a rodada da liderança.

O Santos, do técnico Pedro Caixinha iniciou o Paulistão com uma equipe mais encorpada. Já Abel Ferreira, do Palmeiras, fez testes nas duas primeiras apresentações. Mas a expectativa no clássico é que coloque uma equipe que considere a titular.

A rodada

3ª rodada

Quarta-feira, 22

18h30 – Bragantino x Velo Clube

19h30 – Corinthians x Água Santa

20h – Ponte Preta x Portuguesa

21h35 – Santos x Palmeiras

Quinta-feira, 23

18h30 – Noroeste x Botafogo

18h30 – São Bernardo x Mirassol

19h30 – São Paulo x Guarani

