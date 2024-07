Santa Mônica tenta reencontrar a regularidade contra o Tijuco Preto

Inconstante, Santa Mônica busca a vitória no Varzeano; adversário é o Tijuco (foto) - Crédito: Divulgação

O início fulminante e depois, surpreendentemente, uma queda inexplicável. O Santa Mônica, com altos e baixos, tenta reencontrar o caminho da regularidade no Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

O primeiro passo pode ser dado neste domingo, 14, quando a equipe estará em ação pela fase de classificação.

A partir das 15h15, no campo do distrito de Água Vermelha a equipe vai enfrentar o Tijuco Preto, que tem sido mais constante durante a competição. Hoje está em 5º lugar com 17 pontos, uma posição à frente do adversário, que totaliza 15 pontos em 10 jogos.

O Santa Mônica até aqui é um caso curioso no Varzeano. O time venceu 5 jogos e perdeu os outros cinco. Ainda não empatou. O time, nas rodadas iniciais, chegou a liderar o campeonato e se colocava como um dos candidatos ao título. Porém, nas rodadas seguintes, acumulou resultados negativos.

A rodada

Campo de Vila Isabel

13h30 – Mercenários x Romeu Tortorelli

15h15 – Santa Eudóxia x Red Bull

Campo da UFSCar

13h30 – Polêmicos x São Carlos 8

Campo do Distrito de Água Vermelha

13h30 – AGR 6 x ABC

15h15 – Santa Mônica x Tijuco Preto

Classificação

