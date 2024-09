Santa Mônica surpreende e despacha favorito no Varzeano

Santa Mônica é a surpresa na final do Varzeano: eliminou o Mercenários - Crédito: Divulgação

Surpresa na semifinal do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos. Na tarde de domingo, 15, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, um dos favoritos, o Mercenários, ficou pelo caminho.

Foram realizados dois jogos marcados por equilíbrio, apesar do favoritismo do Mercenários e do Polêmicos, que possuíam melhores campanhas na fase de classificação.

Porém, a semifinal realizada em jogo único e eliminatório, mostrou que o futebol não é ciência exata. Assim, no primeiro jogo, o Santa Mônica, que foi o time mais inconstante do Varzeano até aqui, parece ter reencontrado a boa fase (a mesma que deixou a equipe na primeira colocação nas rodadas iniciais da competição) e surpreendeu o Mercenários por 1 a 0, carimbando o passaporte para a decisão.

No segundo jogo, o favorito se classificou para a final. Mas com imensas dificuldades. O Polêmicos ficou no 1 a 1 com o Tijuco Preto no tempo normal e foi necessária a cobrança de penalidades máximas. A equipe que teve a melhor campanha na primeira fase levou a melhor e venceu por 5 a 4.

