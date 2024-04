Sanka City ‘derruba’ líder invicto e série prata da Champions ‘embola’

Sanka City foi o destaque da rodada ao fazer 2 a 0 no até então invicto Deportivo Sanka - Crédito: Divulgação

A série prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos começa a ‘pegar fogo’. A quinta rodada da fase de classificação ocorrida domingo, 14, foi pródiga em gols, jogos ‘pegados’ e partidas ‘quentes’.

Os ‘matadores’ picaram o cartão e muitos gols aconteceram para a alegria de muitas torcidas porém, para a tristeza de outras. Mas, o mais importante, foi a rivalidade sadia entre os participantes.

E na ‘dança’ dos resultados, um que surpreendeu foi a excelente performance do Sanka City pelo grupo A que venceu com autoridade o Deportivo Sanka, até então líder e invicto com 12 pontos.

O Sanka fez 2 a 0 e chegou aos 9 pontos. Assumiu o quinto lugar (9 pts.) e embolou o grupo que agora é liderado pelo Paulistano (13 pontos), que bateu o Proara por 3 a 1. O União Douradense assumiu o segundo posto (12 pts.) ao superar o São Carlos 3 por 3 a 0. Em 4º está o Botafogo que fez 1 a 0 no Primavera.

No grupo B um dos destaques é o Cometa Cristão que engatou mais uma vitória (2 a 1 no Red Back) e chegou aos 9 pontos (quarto lugar). No mesmo grupo, o Mulekes da Vila perdeu os 100% de aproveitamento. O Centenário parou o ataque ibateense e a partida ficou no 0 a 0.

Resultados da quinta rodada

Botafogo 1 x 0 Primavera

Pakabá 6 x 2 Loz Bárbaros

São Carlos 3 0 x 3 União Douradense

Proara 1 x 3 Paulistano

Bola de Neve 2 x 2 Prohab

Jardim Beatruz 3 x 4 Holanda

Sanka City 2 x 0 Deportivo Sanka

Barbaridade 2 x 3 Jardim Jockey Club

Grêmio 8 x 1 New United

Flamingo 1 x 3 Fluminense

Mulekes da Vila 0 x 0 Centenário

Cometa Cristão 2 x 1 Red Back

