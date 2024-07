Sanka City, Botafogo, Mulekes da Vila e Grêmio garantem vagas na Champions Prata

Sanka City goleou o Cometa Cristão e carimbou o passaporte para as quartas de final - Crédito: Divulgação

Pelo menos quatro equipes já garantiram vaga para as quartas de final da Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Neste domingo, 30, aconteceu a segunda rodada da segunda fase. Dos sete jogos, cinco terminaram em goleadas.

No Grupo C, Botafogo e Sanka City estão com 100% de aproveitamento e classificados com 6 pontos ganhos. Venceram seus jogos e agora vão decidir apenas quem terminará como líder do grupo.

No Grupo D, somente o Mulekes da Vila se garantiu. Venceu o Jockey e foi a 6 pontos. Paulistano e o próprio Jockey disputam a outra vaga.

No E, o Grêmio goleou o Primavera por 4 a 1 e carimbou a vaga. Pakabá e Deportivo Sanka lutam pela segunda vaga no grupo.

Por fim, no Grupo F, ninguém está garantido. Centenário e União empataram em 2 a 2 e o Prohab superou o Holanda, que reúne chances remotas. Os dois classificados serão conhecidos após a última rodada

Resultados

Sanka City 4 x 0 Cometa Cristão

Prohab 3 x 1 Holanda

Centenário 2 x 2 União Douradense

Proara 0 x 7 Paulistano

Primavera 1 x 4 Grêmio

Jardim Jockey Club 1 x 6 Mulekes da Vila

Red Back 0 x 5 Botafogo

Classificação

