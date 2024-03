Rodada do Interno da Faber-Castell é marcada por muitos gols

SIGA O SCA NO

Race Life se reabilitou e fez 3 a 1 no São Geraldo Tintas - Crédito: Divulgação

Muitos gols marcaram a segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Interno Clube Faber-Castell, realizada na manhã de domingo, 10, no Cedrinho.

Foram três jogos que movimentaram a manhã de um domingo que começou chuvoso. As equipes entraram motivadas e ocorreu a estreia da WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet Officce, que garantiu os três primeiros pontos.

O Top Real foi o time que conquistou o resultado mais expressivo. Com uma bela apresentação, mandou 6 a 2 no Tiquinho/Vagão Maq.

Reabilitação garantida

Após perder na rodada inaugural, o Race Life conseguiu a reabilitação e com uma bela apresentação, fez 3 a 1 no São Geraldo Tintas.

O jogo foi bem movimentado com jogadas de ataque para ambas equipes. No primeiro tempo, o Race Life foi mais eficiente com os meias Massao e Norcia e fez 2 a 0.

Na etapa complementar, o São Geraldo até que tentou a recuperação e diminuiu o prejuízo com Rodrigo. Mas, novamente, cadenciando o jogo e mais eficiente no ataque, o Race Life ampliou e decretou a primeira vitória da equipe.

