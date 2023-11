Rodada define os semifinalistas da Copa São Carlos

Rodada da Copa São Carlos irão definir os semifinalistas - Crédito: Lourival Izaque

Muita emoção e adrenalina estão reservadas para este domingo, 26, quando acontecem as quartas de finais da Copa São Carlos.

Serão quatro jogos que prometem muita disputa e rivalidade. Os classificados para a semifinal serão conhecidos após jogo único, o conhecido “mata”. O interessante é que nenhuma das oito equipes classificadas para esta fase levam vantagem. Assim, se as partidas terminarem empatadas, o classificado para a semifinal será conhecido após cobranças de penalidades máximas.

Quartas de final

Fazenda Itaguassu

8h - Atlético Munique x Santa Angelina

10h - Vila Prado x Proara

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

13h30 - Cruzeiro do Sul x Aracy

15h15 - Os Prédios x Zé Bebeu

Rivalidade esportiva

Na partida entre Os Prédios x Zé Bebeu, estarão frente a frente as duas maiores torcidas da competição. A equipe representante do CDHU estará com a organizada “Os Malucos”, duas vezes consecutiva campeã como a melhor torcida da Série Ouro da Champions. A torcida do Zé Bebeu é campeão na Série Prata.

A rivalidade esportiva cresce através das redes sociais. Na segunda-feira, 20, por exemplo, o Zé Bebeu soltou uma arte pouco provocativa e nesta quarta-feira, 22, Os Prédios soltou a convocação dos Malucos.

A promessa é de um jogo pegado dentro de campo e na arquibancada, sem contar o fato do Zé Bebeu ter em suas fileiras, jogadores que defendem o Redenção.

