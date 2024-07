Rodada da Champions Ouro promete agitar o domingo

Em oitavo lugar, Pé Na Porta depende de uma vitória simples para avançar na Champions - Crédito: Divulgação

O final de semana promete pela Champions Cup, Série Ouro, quando serão realizados seis jogos entre sexta-feira, 11 e domingo, 13. Dependendo dos resultados das partidas, poderão ser definidas as oito equipes classificadas para as quartas de final da competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Na sexta-feira, 11, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, Aracy, já classificado encara o eliminado Milan. A partida será para cumprir tabela.

No domingo, porém, a temperatura aumenta, já que serão realizadas partidas que podem definir o futuro de algumas equipes no campeonato.

Na Fazenda Itaguassu, um confronto direto entre Pé Na Porta (8º lugar, 19 pontos) contra o Munique (6º lugar, 21 pontos). O Pé Na Porta, para não depender de resultados, basta uma vitória simples para se classificar. Já o Munique carimba a vaga com um empate.

Na sequência, o Mirante que ainda respira (11º com 15 pontos), precisa dos 3 pontos para manter as chances, pois tem uma partida a menos e enfrentará ainda o líder Juventus Cruzado, vai enfrentar o classificado Zé Bebeu (4º colocado, com 24 pontos).

No campo da UFSCar, o Juventude joga sua última cartada. Em 9º lugar com 17 pontos, enfrenta o Tijuco Preto que confirma sua classificação com um simples empate. O Juventude, além dos 3 pontos, torce por empates (ou derrotas) do Pé Na Porta e Mirante para garantir matematicamente a sua vaga.

Na sequência, o classificado Santa Angelina (3º lugar com 25 pontos) enfrenta o Cruzeiro do Sul (10º lugar com 16 pontos). A equipe está em situação de desespero e só um milagre dará a classificação, já que além de golear o adversário desta manhã, torce por derrotas (com goleadas) do Mirante, Juventude e do Pé Na Porta.

Encerrando a rodada, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, os classificados Policarbon e Aracy medem forças apenas para definir a posição final na tabela de classificação.

A rodada

Sexta-feira, 12

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

19h15 - Aracy x Milan

Domingo, 14

Fazenda Itaguassu

8h - Pé Na Porta x Atlético Munique

10h - Mirante x Zé Bebeu

UFSCar

8h - Juventude x Tijuco Preto

10h - Santa Angelina x Cruzeiro do Sul

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

8h30 - Policarbon x Aracy

Classificação

